Мэр Воркуты отправится на СВО в составе команды от Коми

По словам Ярослава Шапошникова, он имеет специальное звание майора, общеармейское - рядовой и намерен служить в той должности, "которую назначит командование"

СЫКТЫВКАР, 24 мая. /ТАСС/. Мэр заполярного моногорода Воркуты Республики Коми Ярослав Шапошников отправится на службу в зону специальной военной операции в составе многочисленной команды от региона. С заявлением об уходе на СВО он выступал в конце марта и намеревался отправиться на службу до конца весны.

"В связи с многочисленными вопросами о моем предстоящем уходе служить по контракту в зону СВО вынужден разъяснить текущую ситуацию и ответить на вопросы. Как многие знают, в конце марта я сделал публичное заявление о предстоящем отбытии служить по контракту. В апреле я решил все личные и юридические вопросы - планировал выезжать в мае. Однако от главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба, который сейчас по сути является моим командиром, я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от Республики Коми. Она сейчас формируется. Отправка произойдет при полном комплектовании команды - жду конкретную дату", - сообщил Шапошников в среду в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что имеет специальное звание майора, общеармейское - рядовой и намерен служить в той должности, "которую назначит командование".

24 мая исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев сообщил в своем Telegram-канале, что решил принять участие в специальной военной операции, считая, что его многолетний опыт работы травматолога и знания реабилитационной работы будут востребованы на передовой. В пресс-службе главы республики пояснили ТАСС, что Дягилев уже подписал контракт, он начнет действовать в ближайшие дни. По завершении всех организационных мероприятий в Минздраве он в конце недели отбывает в статусе контрактника в расположение, которое ему будет указано командованием.