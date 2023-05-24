В Петербурге в 2024 году намерены ввести еще три школы, построенные по концессии

Их планируют открыть в Невском, Пушкинском и Красносельском районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Еще три общеобразовательные школы, построенные в рамках государственно-частного партнерства, планируется ввести в Петербурге в 2024 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба Смольного.

"Мы продолжаем последовательную работу по созданию новых учебных мест и улучшению социальной инфраструктуры. Используем для этого, в том числе новые механизмы. При федеральной поддержке и в сотрудничестве с инвесторами в городе появятся еще три новые современные школы. Ранее в апреле этого года мы подписали концессионные соглашения с инвесторами по строительству еще двух школ в Василеостровском и Выборгском районах. Все пять учебных заведений планируется построить в 2024 году в рамках федерального проекта "Современная школа" и нацпроекта "Образование", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

Новые школы появятся в Невском, Пушкинском и Красносельском районах. Школу на 1 375 мест на Октябрьской набережной будет строить ООО "Проекты развития-20", школу на 550 мест в Пушкине построит ООО "Проекты развития-18", а школу на 1 100 мест на Ленинском проспекте возведет ООО "Проекты развития-17". Финансирующей организацией выступает Газпромбанк.

"Объединение ресурсов банка, бизнеса и государства позволяет существенно снизить единовременную нагрузку на региональный бюджет Санкт-Петербурга и обеспечить введение в эксплуатацию пяти ультрасовременных школ в максимально сжатые сроки", - привели в пресс-службе Газпромбанка слова первого вице-президент банка Алексея Чичканова.

По их данным, объем федерального софинансирования строительства школы на 550 мест оценивается в 118 млн рублей, на 1 100 мест - в 235 млн рублей, на 1 375 мест - 138 млн рублей. Предварительно общий объем капитальных затрат в рамках трех проектов оценивается не менее чем в 7,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Петербурге будут открыты первые две школы, построенные по механизму концессий, - на Морской набережной в Васильевском районе города и на проспекте Энгельса в Выборгском районе.