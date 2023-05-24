Дорогу к технолицею имени Долгих в Истре сдадут к 1 сентября

В состав кластера войдут школа на 960 мест, детский сад на 320 человек, 2 корпуса для проживания преподавателей и учащихся

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Одну из дорог, ведущих к технолицею имени Долгих в подмосковной Истре, планируется сдать досрочно, к 1 сентября текущего года. Об этом в среду сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Дорогу, которая очень важна и для тех, кто будет здесь учиться, и для жителей прилегающих поселков, сдадим вовремя. Важно также, что по всей протяженности от улицы Ленина до технолицея сделаем тротуар и велодорожки", - сказал губернатор, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

В пресс-службе пояснили, что к новому образовательному кластеру будут построены две дороги. К 1 сентября, на год раньше срока, откроют одну из них - со стороны улицы Ленина протяженностью 3,3 км. Также планируется ввести две кольцевые развязки и обустроить парковки на 1,2 тыс. машиномест.

Губернатор напомнил, что технолицей будет открыт 1 сентября.

"Он будет оснащен всем необходимым для того, чтобы дать качественное образование и воспитание нашим детям. Уже сейчас ведется большая работа по тестированию, приему детей. Мы здесь сегодня, в том числе, чтобы убедиться, что "марш-бросок" наших строителей будет успешен - мы заканчиваем на год раньше проектных сроков. Это требует профессионального подхода, но все идет по плану. Есть определенные беспокойства у родителей, ребят, которые приходят на тестирования, - успеем сдать, не успеем, но до сих пор у нас все получалось. Я думаю, что команда, которую подбирает директор, также достойно себя проявит. Здесь билингвальная система обучения, но есть запрос и на другие языки, в том числе китайский", - добавил Воробьев.

В материале отмечается, что в состав кластера войдут школа на 960 мест, детский сад на 320 человек, 2 корпуса для проживания преподавателей и учащихся. Также на территории расположится стадион с подогревом поля и трибунами для 500 человек, детские игровые и спортивные площадки. Строительная готовность объекта составляет почти 70%.