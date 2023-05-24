24 мая, 17:08

"Интернет-энциклопедия Рувики" планирует запустить аналог "Википедии" в июне

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Проект "Свободная энциклопедия" будет формироваться на основе статей из русскоязычной "Википедии"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Проект "Свободная энциклопедия", который станет аналогом русскоязычной "Википедии", планируют запустить в июне. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Интернет-энциклопедия Рувики" Владимир Медейко.

"Мы планируем уже в июне запустить проект "Свободная энциклопедия" на российских серверах. Изначально он будет формироваться на основе статей из русскоязычной "Википедии" - мы берем почти 2 млн статей, копируем на свои сервера и сейчас дорабатываем в соответствии с нашими требованиями. Принципы у нашего проекта в первую очередь связаны с достоверностью - мы хотим, чтобы наши статьи были достоверными, чтобы на них могли ссылаться ученики и студенты в своих работах, и это не вызывало вопросов у преподавателей", - рассказал он.

По словам Медейко, верифицировать информацию, публикуемую в энциклопедии, будут разными способами. "У нас есть редакция, в которой сидят люди и круглосуточно занимаются мониторингом информации. В зависимости от сложности темы они разбираются с ней самостоятельно, либо происходит более сложная процедура. Участвовать в этом будут эксперты", - добавил он.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказал мнение, что "Википедия" бывает удобна в некоторых аспектах, например, для получения справочной информации, однако там содержится много искажений политических и исторических фактов. Фадеев отметил, что альтернативы сейчас нет. По его оценке, "нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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