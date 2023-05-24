Абхазские врачи пройдут стажировку в одной из больниц Сочи

На первом этапе на обучение направят реаниматологов

СУХУМ, 24 мая. /ТАСС/. Медики из Абхазии пройдут бесплатную стажировку в Сочинской клинической больнице №4. Договоренность об этом достигнута на встрече и.о. главврача Республиканской больницы в Сухуме Эрика Хатхвы и главврача городской больницы №4 Сочи Игоря Лукьянченко. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии в среду.

"Комплекс вопросов по организации работы медицинских учреждений обсуждался на рабочей встрече Эрика Хатхвы с Игорем Лукьянченко. Абхазские специалисты ознакомились с работой некоторых отделений сочинской больницы и основами администрирования медучреждения. Достигнута договоренность о бесплатной стажировке медиков из Абхазии в четвертой городской больнице Сочи. Такая практика, по словам Хатхвы, весьма востребована и необходима абхазским врачам", - говорится в сообщении.

На первом этапе на стажировку в Сочи отправят реаниматологов, поскольку потребность в этих специалистах в республике стоит весьма остро. "Реанимационное отделение сочинской больницы - это пример для многих. Опыт российских коллег в этом плане очень важен для нас", - приводятся слова и.о. главврача Республиканской больницы.