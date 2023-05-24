24 мая, 15:01

Путин призвал сближать научные и образовательные программы на пространстве ЕАЭС

По словам президента, по мере углубления интеграции растет и взаимная заинтересованность в подготовке высококвалифицированных специалистов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сближения научных и образовательных программ на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с углублением интеграции.

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"По мере углубления интеграции растет и взаимная заинтересованность в подготовке высококвалифицированных специалистов, кадров, насущной необходимостью стало сближение научных и образовательных программ на пространстве ЕврАзЭс. Здесь речь идет как об унификации образовательных стандартов, так и о развитии независимых евразийских наукоемких систем и библиотек, доступных исследователям из всех наших стран", - сказал глава российского государства, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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