Путин призвал сближать научные и образовательные программы на пространстве ЕАЭС

По словам президента, по мере углубления интеграции растет и взаимная заинтересованность в подготовке высококвалифицированных специалистов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сближения научных и образовательных программ на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с углублением интеграции.

"По мере углубления интеграции растет и взаимная заинтересованность в подготовке высококвалифицированных специалистов, кадров, насущной необходимостью стало сближение научных и образовательных программ на пространстве ЕврАзЭс. Здесь речь идет как об унификации образовательных стандартов, так и о развитии независимых евразийских наукоемких систем и библиотек, доступных исследователям из всех наших стран", - сказал глава российского государства, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.