В Московской епархии считают "тупиком" попытки современного перевода богослужебных текстов

Председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий подчеркнул, что самым оптимальным и безболезненным путем является "просто учить язык, приобщаться к этой традиции"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Профильная комиссия Московской епархии, перед которой поставлена задача адаптировать тексты ряда богослужебных чинов на церковнославянском языке для понимания современными прихожанами, считает нецелесообразным их перевод на русский язык и предлагает ограничиться разъясняющими комментариями. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости адаптации текстов некоторых церковных таинств и обрядов на церковнославянском языке с целью улучшения их понимания мирянами.

"Все чинопоследования, богослужебные тексты останутся неизменными, просто они будут сопровождаться комментариями на русском языке, где будет объясняться смысл каких-то наиболее сложных мест, фрагментов", - сказал епископ Евфимий в комментарии ТАСС по случаю Дня славянской письменности и культуры.

По его словам, попытку "русификации" богослужебных текстов предпринимали несколько лет назад в Сретенской духовной академии, однако там не удалось добиться каких-то положительных результатов. "Это не отменяет задачи по созданию новых церковнославянских переводов, для решения этой задачи нужно привлекать специалистов. Однако все попытки русифицировать, переложить на русский язык церковнославянское богослужение зашли в тупик", - отметил глава синодального отдела.

Он пояснил, что русскоязычные тексты, в отличие от церковнославянских, оказываются "очень бледными, в духовном смысле несовершенными и, главное, не отвечающими чаяниям большинства верующих людей". "Разговоры о том, что давайте все русифицируем, тогда всем все станет понятно и наши храмы наполнятся верующими, приведут только к обратному эффекту, это вновь внесет раскол в среду верующих, потому что очень много тех людей, которые вообще не готовы принимать это. А мы все-таки должны помнить опыт [старообрядческого] раскола, опыт тяжелейший", - добавил епископ Евфимий.

Он подчеркнул, что самым оптимальным и безболезненным путем является "просто учить язык, приобщаться к этой традиции", в результате чего "будет и духовная польза, и это поможет избежать каких-то ненужных противостояний".