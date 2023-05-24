Конюхов стал почетным доктором СПбПУ

Решение о присвоении звания принято единогласно ученым советом Политеха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Российский путешественник, писатель и художник Федор Конюхов стал почетным доктором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Об этом в среду сообщила ТАСС пресс-служба вуза.

"В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого сегодня прошла торжественная церемония вручения мантии и диплома почетного доктора СПбПУ легендарному российскому путешественнику, писателю и художнику Федору Конюхову. По словам легендарного исследователя, ближайшие совместные проекты с Политехом - создание воздушного шара для полета над Россией, разработка ездовых нартов для трансарктических экспедиций на ездовых собаках, а также совместное изучение микропластика в Антарктиде", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение о присвоении звания принято единогласно ученым советом Политеха. Оно присваивается выдающимся деятелям науки, образования, культуры, а также за значительный вклад в развитие передовых областей, способствующих стратегическому развитию университета.

"Мне очень приятно, что такой большой и знаменитый университет, как Санкт-Петербургский политехнический, принял меня в свой коллектив. Я люблю Санкт-Петербург, я провел здесь свою юность, учился, а сейчас я стал почетным доктором такого серьезного вуза. Мы будем работать совместно над моими новыми проектами, а о своих прошедших экспедициях я буду рассказывать студентам и преподавателям", - приводит пресс-служба слова Конюхова.

На сегодняшний день Конюхов вместе с учеными СПбПУ готовит воздушный шар, на котором по плану отправиться в полет над всей Россией - от Архангельской области до Тихоокеанского побережья. Также Конюхов получил разрешение на исследование микропластика в Антарктиде - он уже готов вместе со специалистами вуза изучать этот вопрос. Помимо этого, путешественник и ученые Политеха уже несколько месяцев обсуждают разработку ездовых нартов для трансарктических экспедиций на ездовых собаках при сильном порывистом ветре и температуре до минус 50 градусов.

Конюхов является обладателем абсолютного мирового рекорда в области воздухоплавания - самый быстрый полет вокруг света на воздушном шаре. За это достижение он был удостоен звания "Пилот года" Международной федерации аэронавтики в 2016 году. В ходе тренировок к кругосветному полету Конюхов и Меняйло установили два мировых рекорда: сначала 32 часа, а затем 55 часов беспосадочного полета на тепловом шаре. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции, участие в которых принимают выдающиеся ученые со всего мира.