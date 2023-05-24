СПЧ начал рассылку за рубежом материалов о преступлениях Киева против мирных жителей

В новую подборку вошли факты, собранные за период с 1 марта по 30 апреля 2023 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассылает адресатам за рубежом подборку материалов о преступлениях украинских военных против мирного населения, совершенных в марте-апреле 2023 года. Об этом сообщил в среду Telegram-канал СПЧ.

"Совет рассылает за рубеж очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов Украины против мирного населения. В новую подборку вошли факты, собранные за период с 1 марта по 30 апреля 2023 года, в частности, свидетельства гонений на духовенство и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата - от попыток захвата Киево-Печерской лавры и арестов архиереев до нападений и похищений священнослужителей в разных регионах страны, которые киевские власти игнорируют или причисляют к "мелкому хулиганству", - говорится в сообщении.

По данным главы Совета Валерия Фадеева, в течение последних месяцев Украина продолжает наращивать артиллерийские и ракетные обстрелы мирных населенных пунктов, используя для этих целей оружие, поставляемое ей странами НАТО.

"В нарушение принципов свободы совести украинские власти оказывают агрессивное давление на Украинскую православную церковь. К сожалению, западные СМИ продолжают замалчивать эти факты. Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки", - цитирует Telegram-канал сопроводительное письмо Фадеева.

Сообщается, что материалы рассылаются в международные организации, зарубежным политикам, дипломатам, правозащитникам и журналистам.