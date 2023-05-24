В Думу внесли проект об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова считает, что принятие этого закона "создаст основу для совершенствования школьной программы по труду"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму поправки в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", закрепляющие обязательное участие школьников в общественно-полезном труде. Об этом сообщила в среду председатель комитета Госдумы по просвещению, один из авторов законопроекта Ольга Казакова.

"Данным законом мы предлагаем рассматривать ученика не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя <…>. Еще одна новелла законопроекта касается обязательности участия учеников в общественно-полезном труде: высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее", - приводит пресс-служба комитета слова Казаковой. При этом будут учитываться возраст и особенности здоровья учеников.

По ее мнению, принятие этого закона "создаст основу для совершенствования школьной программы по труду". "Урок труда должен так и называться "Урок труда" и предполагать именно формирование понятных, простых навыков, которые пригодятся в жизни, в быту, в семье, профессии", - подчеркнула председатель думского комитета по просвещению.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что формирование правильного отношения к труду - длительный процесс, который необходимо начинать в детстве.