Вузы Петербурга предоставят в 2023 году более 600 дополнительных бюджетных мест

В общей сложности для выпускников в городе подготовили почти 30 тыс. мест в бакалавриате и специалитете по разным направлениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Высшие учебные заведения Петербурга во время приемной кампании 2023 года предоставят абитуриентам более 600 дополнительных бюджетных мест. Об этом в среду на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

"На сегодняшний день на бакалавриат и на специалитет в Петербурге могут поступать более 29,5 тыс. абитуриентов по различным направлениям подготовки. Контрольные цифры приема магистратуры - 43 250 мест на приемную кампанию 2023-2024 года. По сравнению с прошлым годом на 610 мест произошло увеличение общих контрольных цифр приема - это без вечернего и заочного обучения. Контрольные цифры приема увеличены по всем конкурсным группам: математика и естественные науки, инженерное дело, технические науки, здравоохранение и медицина, науки об обществе, педагогические науки, гуманитарные, искусство и культура", - сказал он.

Максимов также добавил, что сейчас государство сделало большой акцент на подготовку специалистов по инженерным направлениям. В последние годы широко развиваются три направления: IT-технологии, медицина-педагогика и инженерное направление. В приемной кампании 2023 года наибольшее количество дополнительных мест по инженерному делу, технологиям и техническим наукам их число увеличилось на 124 места, теперь в общей сложности более 16 тыс. мест, на 40 увеличилось число мест по математическим и естественным наукам, по медицинским направлениям увеличение произошло на 72 места.

Максимов напомнил, что с 2023 года для абитуриентов количество направлений для подачи документов в одном вузе с 10 уменьшилось до 5, также поступающие должны будут указать приоритетность направлений, которая будет учитываться при зачислении.

По мнению председателя комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий Оводенко, важным является не только увеличение числа бюджетных мест, но и контроль вуза по их заполнению, за это должен отвечать ректор каждого учебного заведения.

"В прошлом году была известная коллизия, когда ряд вузов не добрали контрольные цифры приема, к моему большому удивлению, никого из этих вузов не наказали. Я считаю, что это главная цифра, перед которой головой должен отвечать каждый ректор. Недобрали те вузы, которые имеют и престиж, и историю. Более того, некоторым даже КЦП увеличили. С точки зрения государственной позиции, руководитель, который не обеспечил государственный прием не должен быть ректором такого серьезного вуза", - отметил он.

Сроки подачи документов

Участники конференции также напомнили, что не позднее 20 июня начнется прием документов, который завершится не позднее 20 июля, 25 июля должны быть завершены все вступительные испытания. Конкурсные списки вывесят 27 июля. 29 и 30 июля издается приказ по приоритетному зачислению. До 3 августа идет прием оригиналов документов. С 4 по 9 августа издаются приказы о зачислении. На платное направление прием документов идет до 20 августа. Кроме того, бакалавров и специалистов будут зачислять в одни и те же дни по очной и заочной формам обучения.