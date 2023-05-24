В Одессе предложили сформировать два микрорайона с улицами в честь украинских деятелей

По данным Одесского горсовета, переименованию подлежат 37 улиц

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Историко-топонимическая комиссия Одессы предложила сформировать два тематических микрорайона, где названия улиц будут связаны с именами выдающихся украинских деятелей и с историей страны. Как говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Одесского горсовета, переименованию подлежат 37 улиц.

Комиссия рекомендовала депутатам городского совета создать два микрорайона: "Выдающихся украинских деятелей" в частном секторе Киевского района и "Индустриальный" в пределах бывшего завода "Большевик" и Суворовского (Пересыпского) района. 37 улиц в их составе планируется переименовать. Например, улицу Ванцетти предложено назвать в честь драматурга Николая Кулиша, улицу Тульскую - в честь академика Владимира Вернадского, а проспект Невского 3-й переименовать в переулок Василия Кричевского.

Отдельно комиссия рекомендовала переименовать несколько площадей города. Так, площадь Льва Толстого предложено назвать в честь уроженца Одессы, основоположника еврейской литературы на языке идиш Менделя Мойхер-Сфроима.

Кампания по тотальной "дерусификации", проводимая украинскими властями с 2015 года, затронула и Одессу. Городскими властями приняты решения о переименовании более чем 200 улиц, названия которых связаны с Россией, демонтированы памятники русскому полководцу Александру Суворову и основательнице Одессы Екатерине II. В начале мая власти Одессы переименовали Суворовский район в Пересыпский, а Малиновский - в Хаджибейский. В городском Парке Победы аллеи, ранее не имевшие наименований, теперь носят имена украинских пограничников и частей Вооруженных сил Украины.

Борьбу с советскими и российскими памятниками и напоминающими о России или СССР топонимами на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В конце декабря прошлого года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщал, что в 2022 году были демонтированы 28 памятников Александру Пушкину, 9 - Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских воинов-освободителей, было изменено 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.