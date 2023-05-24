В Белгородской области намерены вооружить отряды территориальной обороны

В их состав входит около 3 тыс. человек

ТАСС, 24 мая. Власти Белгородской области создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны. В регионе рассматривают законные варианты для их вооружения, рассказал в среду во время прямого эфира "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.

"Они [отряды территориальной обороны] у нас есть, почти 3 тыс. человек, семь батальонов вдоль границы. Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу. В нашей истории с точки зрения самообороны, которая подготовлена, я считаю, что это будет правильная история, но мы должны действовать в рамках закона", - сказал он.

Губернатор добавил, что отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года, они уже являются боеспособными единицами, им предоставлены форма и снаряжение, но бойцы не имеют вооружения, поэтому власти региона рассматривают возможность им его предоставить. Он уточнил, что необходимость в вооружении возникла после инцидента в Грайворонском районе. "В соответствии с действующим законодательством, не решен пока вопрос с оружием. Обсуждали вопрос в Грайвороне, было достаточно военнослужащих, этот вопрос не нужно было решать, но ищем сейчас законное основание, чтобы дать врагу отпор профессионально, а не любительски", - сказал Гладков.