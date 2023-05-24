Иран и Египет впервые поучаствовали в Молодежном дне экологического конгресса в Петербурге

В общей сложности на мероприятие приехали более 2 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Представители из Ирана, Индии и Египта впервые стали участниками Молодежного дня в рамках Х Невского международного экологического конгресса. Об этом в среду ТАСС сообщил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров.

"Непосредственно Молодежный день в рамках Невского международного экологического конгресса мы проводим впервые. Мы считаем это достаточно серьезным и важным шагом вообще подчеркнуть роль молодежи в экологической повестке. Здесь собралось более 2 тыс. участников. Экологическая повестка в тренде не только в России, поэтому присутствует молодежь в том числе из Индии, Турции, Узбекистана, Белоруссии, Ирана, Египта, Казахстана, Кении. Мы увидели, что ажиотаж на самом деле высочайший. Мы даже продлевали регистрацию еще на неделю, потому что нам всем писали, что кто-то не успел регистрироваться", - сказал он.

По словам Макарова, Молодежный день был организован совместно с Росатомом, инициатива станет ежегодной.

О Молодежном дне

Молодежный день Х Невского международного экологического конгресса стал точкой притяжения представителей разных экологических и молодежных сообществ, среди них студенты, экоактивисты, представители экологических организаций и бизнеса. Главная тема события в этом году - "Экология - моя идеология". Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и госкорпорация "Росатом".

В рамках деловой программы состоялось 15 мероприятий. Прошли панельные дискуссии: "Экологическая повестка в вузах: задачи и перспективы", мастер-класс "Зеленые истории успеха: путь от волонтера до эксперта" и многие другие. Почетными гостями стали заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

В деловой программе приняли участие более 100 спикеров - экспертов отрасли. Итогом стала подготовленная резолюция молодежного дня Х Невского международного экологического конгресса. В документе участники площадки зафиксировали ключевые предложения по развитию эконаправления.