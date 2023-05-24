Анапе планируют присвоить статус курорта федерального значения

Это позволит развивать форматы традиционных приморских курортов с приоритетом для детского и семейного отдыха

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Статус курорта федерального значения могут присвоить Анапе, сообщили журналистам в мэрии Анапы по итогам заседания общественной палаты города в среду.

"В Анапе обсудили вопрос о принятии положения о курорте федерального значения. Очередное заседание общественной палаты состоялось под председательством почетного гражданина города-курорта Леонида Кочетова. В мероприятии приняли участие председатель совета Леонид Красноруцкий и вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк, заслуженные работники различных отраслей курорта, ветераны, инициативные руководители общественных организаций", - говорится в распространенном сообщении.

В ближайшее время от имени почетных граждан и активистов Анапы в Общественную палату Российской Федерации направят письмо с просьбой оказать содействие в принятии стратегически важного документа.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наша территория официально закрепила статус лечебно-оздоровительного курорта федерального значения. Это непростое время подталкивает нас к тому, чтобы развиваться в формате традиционных приморских курортов с приоритетом для детского и семейного отдыха", - приводятся в сообщении слова Красноруцкого.

Анапа - черноморский российский курорт, расположенный в юго-западной части Краснодарского края, на стыке предгорий Кавказа и степей Таманского полуострова. Крупнейшей отраслью Анапы являются санаторно-курортный и туристический комплекс.