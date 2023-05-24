В Белгородской области до конца недели решат вопрос о возврате жителей сел, где была ДРГ

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, населенные пункты продолжают обследовать

ТАСС, 24 мая. В Белгородской области в четверг и пятницу примут решение о возвращении людей в села Гора Подол, Казинка и Глотово, откуда были отселены местные жители из-за захода со стороны Украины диверсионно-разведывательной группы. Об этом рассказал в среду во время прямого эфира в сети "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Решение по Гора Подолу [о возвращении людей домой] будет принято завтра, по двум другим селам - Казинке и Глотово - будем принимать уже послезавтра. Почему? Потому что до сих пор идет разминирование: враги зашли, заминировали огромное количество территории, в том числе жилых домов, административных зданий, просто улицы. Поэтому мы не можем допустить, чтобы произошло какое-то несчастье, перепроверяем всю территорию", - сказал он.

Гладков добавил, что люди смогут вернуться домой после того, как такое решение примут военные.

23 мая Гладков сообщал, что жителей девяти населенных пунктов Белгородской области отселили из-за проникновения в понедельник украинской ДРГ на территорию Грайворонского округа региона, после чего фактически отселили жителей из Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымена, Мокрой Орловки, Глотова, Гора Подола, Замостья, Сподарюшена. Позже он добавил, что жители Грайворона и Головчина вернулись в свои дома.

Украинская ДРГ 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, были ранены 13 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина.