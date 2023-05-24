В Молдавии могут переименовать День Победы

Согласно законопроекту, праздничный день с 9 мая переносится на 8 мая

КИШИНЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) зарегистрировала проект закона о переименовании Дня Победы и переносе праздничного дня на 8 мая. Соответствующий документ был опубликован в среду депутатами законодательного органа после заседаний в парламентских комиссиях.

Ранее название праздника со скандалом уже менялось в Молдавии на День Победы и памяти павших героев за независимость Родины. Теперь праздник планируют переименовать в День памяти павших во Второй Мировой войне. Выходной день с 9 мая также переносится на 8 мая. Как отмечается в пояснительной записке к документу, "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной".

Фракция ПДС располагает большинством в парламенте. Инициативу уже осудил лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. "Мы будем в первых рядах защитников чистой памяти тех, кто принес мир в наши дома. <...> Этот праздник отмечается в Молдове на протяжении многих поколений. Наши деды и прадеды отдали свои жизни, чтобы все мы жили", - написал политик в своем Telegram-канале.