24 мая, 17:53

Более 58 тыс. полицейских обеспечивают безопасность на последних звонках в школах России

Мероприятия по случаю окончания учебного года начались с 16 мая

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Свыше 58 тыс. сотрудников полиции обеспечивают правопорядок во время праздничных мероприятий по случаю окончания учебного года в российских школах. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, с 16 мая в российских школах начались мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок уже прошел у более чем 1,8 млн школьников из почти 28 тыс. учебных заведений.

"В обеспечении правопорядка были задействованы более 58 тыс. полицейских. В этой работе также участвовали сотрудники Росгвардии, добровольные народные дружины и частные охранные организации", - сказала Волк.

Она отметила, что перед началом торжеств были организованы комплексные обследования мест их проведения. "На прилегающих территориях дежурили сотрудники ГИБДД", - добавила представитель ведомства.

Мероприятия, посвященные последнему звонку, завершатся 2 июня. 

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