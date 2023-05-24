Владимир Медейко покинул должность директора "Викимедиа ру"

Возглавлять организацию теперь будет Станислав Козловский

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Владимир Медейко покинул должность директора некоммерческого партнерства "Викимедиа ру" (управляет российской версией "Википедии"). Возглавлять организацию теперь будет Станислав Козловский, ранее занимавший должность исполнительного директора организации.

"Я подал заявление и его уже подтвердили, я покинул "Викимедиа ру". А мы теперь настроимся максимально на новый проект "Свободная энциклопедия", - сказал Медейко в среду в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что новый проект создавался не тайно, а просто непублично. "Такие проекты не делаются от начала и до конца на публику", - добавил он.

Исполнительный директор "Викимедиа ру" Станислав Козловский также подтвердил ТАСС, что Медейко покинул организацию. "Он написал заявление по собственному желанию, соответственно он и Дмитрий Рожков, с которым они делают новый проект, больше не являются членами "Викимедиа". Директором избрали меня", - сказал он.

Ранее Медейко сообщил ТАСС, что проект "Свободная энциклопедия", который станет аналогом русскоязычной "Википедии", планируют запустить в июне. По словам Медейко, верифицировать информацию, публикуемую в энциклопедии, будут разными способами.