В Белгороде наградили участников ликвидации последствий схода авиационного боеприпаса

Среди награжденных оказались водители, машинисты, саперы и инженеры

БЕЛГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Губернатор Вячеслав Гладков наградил участников ликвидации последствий взрыва в Белгороде, который произошел в апреле в результате нештатного схода авиационного боеприпаса при полете самолета Су-34 ВКС РФ, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Заслуженные награды за ликвидацию последствий ЧС в апреле на улицах Губкина и Шаландина в Белгороде получили шесть гражданских водителей и машинистов. Благодарственные письма губернатора Белгородской области из рук главы региона также получили девять военнослужащих: саперы, водители и инженеры", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, остальных участников ликвидации последствий ЧС также отметили и премировали на уровне муниципалитета и организаций. "Разумеется, участие в ликвидации последствий принимало гораздо больше людей. Задействованы разные формы поощрения. Все, кто принимал участие, конечно, должны быть поощрены", - сказал Гладков.

Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля, на одной из центральных улиц города образовалась воронка радиусом порядка 20 м, пострадали три человека. Минобороны России позднее заявило, что при полете самолета Су-34 Воздушно-космических сил России над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.