Правительство Румынии не договорилось с бастующими учителями

Работникам системы среднего образования страны отказали повысить зарплаты

БУХАРЕСТ, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Румынии ответило в среду отказом на требование повысить зарплаты, выдвинутое работниками системы среднего образования страны, которые уже третий день проводят всеобщую забастовку. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Совершенно ясно, что сейчас не может быть речи ни о каком повышении зарплат", - сказал после очередного раунда переговоров с представителями профсоюзов генеральный секретарь правительства Мариан Някшу.

Правительство пока предложило учителям дополнительную выплату в размере 2,5 тыс. леев (€500), а административному персоналу - 1 тыс. леев (€200). Някшу пообещал, что после принятия нового закона о заработной плате в конце июля будут найдены возможности для повышения окладов. В ходе переговоров профсоюзы настаивали на увеличении зарплат учителей на 15% до принятия этого закона. Они также требовали, чтобы зарплата начинающих учителей и учителей в неблагополучных районах была равна по крайней мере средней зарплате по стране.

Представители профсоюзов сообщили, что поступающие от организаций в провинции сигналы свидетельствуют о том, что предложения правительства, скорее всего, будут отвергнуты, однако окончательный ответ будет дан в четверг после консультаций со всеми организациями. "Решение о продолжении или прекращении забастовки могут принять только члены профсоюзов", - подчеркнул председатель федерации профсоюзов работников образования "Спиру Харет" Мариус Овидиу Нистор.

Во всеобщей забастовке работников среднего образования, которая началась в понедельник, принимают участие более 150 тыс. учителей и около 70 тыс. сотрудников школьной администрации, что составляет примерно 70% персонала румынских школ. Лидеры профсоюзов сообщили о намерении провести большой митинг в четверг перед зданием правительства в Бухаресте, ожидается участие 15 тыс. человек.