День Африки в 60-й раз отмечают на континенте

Посвященные юбилею мероприятия будут проходить во всех 55 странах - членах Африканского союза

ПРЕТОРИЯ, 25 мая. /ТАСС/. День Африки отмечается в четверг на континенте в 60-й раз в условиях, когда многочисленные африканские страны предпринимают шаги к переформатированию архитектуры международных отношений с целью занять в них более достойное место и сильную позицию. Об этом заявили ТАСС в Комиссии Африканского союза, штаб-квартира которого находится в Аддис-Абебе.

"Главным лозунгом нынешних юбилейных празднеств является "Наша Африка - наше будущее", - отметил собеседник агентства. - Будущее всего мира во многом зависит от того, как станут развиваться в ближайшие годы события на Африканском континенте".

День Африки был установлен 60 лет назад при создании Организации африканского единства (ОАЕ). Его правопреемником является образованный в летом 2002 года Африканский союз (АС).

"Мероприятия, посвященные Дню Африки, пройдут во всех 55 странах - членах АС, - заявил ТАСС представитель комиссии. - В их рамках африканские государства представят свои достижения, расскажут об основных вехах развития, существующих проблемах и путях их решения".

Собеседник агентства подчеркнул, что юбилейные празднества призваны также ознакомить молодежь континента с идеалами основателей ОАЕ по созданию единой и процветающей Африки. "Все правительства, общественные структуры континента приглашены АС к этой важнейшей просветительской работе, - отметил он. - В многочисленных странах континента подобные акции пройдут в самых различных форматах. В этих целях АС предоставил все имеющиеся медийные ресурсы".

В столицах африканских стран состоятся торжественные мероприятия с участием глав государств и правительств, пройдут социальные и культурные акции, посвященные различным аспектам жизни Африки. Также празднование будет сопровождаться танцами и дегустацией национальных блюд.

Задача - единство

День Африки был введен 25 мая 1963 года в столице Эфиопии Аддис-Абебе при создании 30 на тот момент независимыми странами континента Организации африканского единства. Изначально он назывался Днем освобождения Африки. В момент образования ОАЕ один из основоположников движения борьбы против колониализма в Африке Джулиус Ньерере заявил: "Ради всех африканских государств, больших или малых, должно быть реализовано африканское единство, и это должно быть настоящее единство". С тех пор цель поддержания единства стран континента постоянно находилась в основе деятельности Африканского союза.

Важнейшим шагом в интеграции стран Африки стало начало функционирования в 2021 году Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA). Она объединяет 54 государства континента с общим населением 1,3 млрд человек и совокупным ВВП $3,4 трлн. На основе зоны свободной торговли ведется подготовка к запуску единой валюты Африки, которая позволит континенту более эффективно противостоять деструктивным тенденциям, в том числе оттоку инвестиций.

На девятой сессии Панафриканского конгресса министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что перед континентом "стоит задача сохранения высоких идеалов основоположников движения освобождения и возрождения Африки". По ее оценке, "сейчас мир переживает очень сложное время, когда различные страны вошли в противоречия", однако "Африка должна выйти из нынешних глобальных потрясений более сильной и единой". По словам министра, "в повестке дня стоит задача полного объединения народов Африки, чтобы обеспечить континенту поступательное развитие и радикальные позитивные изменения в жизни людей".

Современная Африка является наиболее быстро развивающимся и молодым регионом мира, который в ближайшие десятилетия определит пути развития человечества, отмечают в ЮАР. Опираясь на исторические традиции и национальное достоинство, сегодняшняя Африка отличается оптимизмом и желанием найти новое и более влиятельное положение в мире. При этом страны Африки ценят свои исторические связи с дружественными государствами и предпочитают взаимодействовать с ними в целях построения лучшего мира.

Исторические отношения

В современной Африке общепризнанным является тот факт, что решающий импульс к освобождению континента от колониализма дала победа СССР в Великой Отечественной войне. Как отметил один из ведущих поэтов и философов современной Африки южносуданец Табан Ло Лийонг, падение нацистской Германии стало катализатором осознания народами Африки своего места в мире, что привело к появлению общей цели всех африканцев - бороться за свою свободу.

В послевоенные годы Советский Союз оказывал многостороннюю помощь народам Африки в борьбе с колониализмом. Признанием этого вклада в освобождение Африки является память о воинах-интернационалистах, которая тщательно сохраняется во многих странах континента. В ЮАР в пригороде столицы Претории находится национальный пантеон - созданный в 2004 году мемориальный комплекс Парк Свободы. На его территории расположена Стена Героев с именами погибших в борьбе за освобождение народов Юга Африки. В 2018 году Стена Героев была дополнена российской секцией. Сейчас на ней выбиты имена и фамилии 67 советских и российских граждан.

В Африке указывают, что ее связи с Россией имеют прочную историческую базу и отличаются расширяющимся сотрудничеством по ключевым направлениям. Они также контрастируют с отношением к странам Африки со стороны Запада, который придерживается в большинстве случаев пренебрежительного подхода.

Новый импульс историческим отношениям между Москвой и Африкой дал проведенный в октябре 2019 года в Сочи первый саммит Россия - Африка. Он открыл перед континентом новые возможности и укрепил историческую базу отношений между РФ и африканскими странами. В своих выступлениях на сочинском саммите многочисленные лидеры африканских стран указывали, что народы Африки помнят о помощи Москвы в их борьбе за суверенитет и право распоряжаться собственной судьбой, а также видят в России надежного союзника. Сейчас ведется подготовка второго саммита, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге.

К многополярному миру

Укрепляющееся взаимодействие России и Африки способствует перераспределению глобальных сил и кристаллизации многополярного мира, заявили ТАСС в МИД ЮАР. "Россия имеет гигантский авторитет в Африке, который в последние годы только увеличивается в силу стремления РФ к реформе всей системы международных отношений, что отвечает и интересам африканских стран", - отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что ключевую роль в этом процессе играет группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которая представляет собой новый тип отношений между государствами. Как указали во внешнеполитическом ведомстве ЮАР, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса считает, что группа БРИКС способна и должна сыграть решающую роль в создании нового мирового порядка, в том числе за счет реформирования механизма принятия решений в ООН.

В свою очередь глава МИД ЮАР Пандор подчеркивает, что БРИКС является всемирным примером отношений между странами, основанных на единых ценностях, включая взаимное уважение, суверенитет, равенство, демократию и укрепляющееся взаимодействие. По ее словам, опыт БРИКС должен быть использован для актуализации мировых организаций, занимающихся вопросами решения глобальных проблем современного мира.

В нынешнем году ЮАР как председатель БРИКС поставила целью способствовать дальнейшему сближению стран - членов группы с Африкой. Одним из приоритетов южноафриканского председательства является координация действий БРИКС на международной арене со странами Африки и в целом с глобальным Югом. Именно этой задаче посвящена открывающаяся 1 июня в Кейптауне встреча министров иностранных дел стран БРИКС. На следующий день в городе состоится заседание "Друзей БРИКС", в котором принимают участие главы МИД стран БРИКС и 15 государств глобального Юга, в том числе восемь из Африки.

Согласно планам ЮАР, новое стратегическое партнерство БРИКС и глобального Юга будет закреплено на 15-м саммите БРИКС. Он пройдет в конце августа в южноафриканском Йоханнесбурге.

БРИКС привлекает многочисленные страны. Уже около 30 государств подали или находятся в процессе подачи заявок на присоединение к группе. Значительную часть среди них составляют африканские страны. Многие из них видят в БРИКС объединение, которое способно усилить позиции Африки в мире и создать новые формы глобального сотрудничества.