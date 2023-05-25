В РНБ откроется выставка к 30-летию Нотариальной палаты Петербурга

Экспозицию представят в Главном здании библиотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в четверг выставку "Российский нотариат: Отечества славные сыны", приуроченную к 30-летию со дня создания Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Экспозиция, отражающая процесс возникновения и эволюции нотариата в России, будет развернута в Главном здании книжной сокровищницы.

"Выставка берет начало с конца XII века - этим периодом датируется "Толина грамота", считающаяся одним из первых нотариально удостоверенных документов в истории страны. А самый важный документ нового времени - принятые в феврале 1993 года Верховным Советом РФ "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате", ставшие главным законом в этой сфере", - рассказали в пресс-службе РНБ.

Среди изданий, заслуживающих особого внимания, - принятое в царствование Александра II "Положение о нотариальной части" (СПб, 1866), "Подьячие Ивановской площади: К истории нотариата Моск. Руси" (1916), "Полный список всех нотариусов Российской империи" (М, 1908), "150 лет Российскому нотариату" (М, 2016).

Экспозицию дополняют копии документов из фондов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, предоставленные для выставки Нотариальной палатой Санкт-Петербурга, а также "Карта Санкт-Петербургского столичнаго мироваго округа и полицейскаго управления" с адресами нотариусов, практиковавших в столице Российской империи во второй половине XIX века.

Выставка будет открыта до 9 июля.