Сдающих ЕГЭ на приграничных территориях могут переводить в более безопасные регионы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Выпускников из приграничных с Украиной территорий России, которые сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ), могут при необходимости переводить в пункты в более безопасных регионах. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Он напомнил, что выпускники из Белгородской, Брянской и Курской областей в этом году смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, а ЕГЭ будут сдавать по желанию.

"Детей при необходимости, если они изъявят желание сдавать ЕГЭ, будут для сдачи экзамена перевозить в муниципалитеты, в пункты, которые находятся на безопасных территориях. И это касается вообще в целом организации проведения экзамена", - сказал он.

Круглинский отметил, что в этих регионах сформированы рабочие группы, в которые входят в том числе представители силовых ведомств. "Конечно, те дети, которые будут сдавать ЕГЭ, для них пункты будут организовываться только на тех территориях, на которых разрешат наши коллеги из профильных ведомств. Никто не будет организовывать пункты проведения экзамена в тех муниципалитетах, которые находятся на самой границе, они находятся в зоне риска", - рассказал он.

Основной период ЕГЭ стартует в России 26 мая, его сдадут 700 тыс. человек, из них около 620 тыс. - выпускники текущего года. Экзамен также сдается в обязательном порядке по русскому языку и математике, профильную математику планирует сдавать почти 45% выпускников. Самыми популярными предметами по выбору среди выпускников 11 классов стали обществознание, информатика и биология.