Гендиректор OpenAI допустил возможность ухода компании из Европы

Сэм Олтмен отметил, что нынешний проект закона Евросоюза об ИИ предполагает "чрезмерное регулирование"

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Генеральный директор компании OpenAI Сэм Олтмен допустил возможность ее ухода из Европы, если обсуждаемый в ЕС закон об искусственном интеллекте (ИИ) будет предусматривать слишком жесткие ограничения. Об этом он заявил в среду в интервью агентству Reuters.

По словам Олтмена, прежде чем принимать окончательное решение по этому поводу, компания, которая является разработчиком чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT, попытается выполнить требования Евросоюза.

"Нынешний проект закона ЕС об ИИ предполагает чрезмерное регулирование, но, насколько нам известно, он будет пересмотрен. Все это по-прежнему обсуждается", - сказал Олтмен, добавив, что существует много способов сделать ограничения более мягкими.

В среду Олтмен и руководители компаний Anthropic и Google DeepMind, которые также занимаются разработками в сфере ИИ, встретились в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Как сообщили в премьерской канцелярии, стороны обсудили перспективы развития и регулирования технологий, использующих ИИ, а также потенциальные риски, которые они могут представлять: "от распространения дезинформации и угроз национальной безопасности до угрозы существованию человечества".

Евросоюз намерен утвердить первые в мире правила, касающиеся искусственного интеллекта. Предложение о начале проведения консультаций по законодательству в области искусственного интеллекта должно быть формально подтверждено в ходе пленарной сессии Европарламента 12-15 июня, после чего начнутся дебаты с Советом ЕС об окончательном тексте законопроекта. В Европарламенте заявили, что стремятся, чтобы системы искусственного интеллекта находились под контролем людей, были безопасными, прозрачными, недискриминационными, и намерены ввести единое определение понятия "искусственный интеллект", которое можно было бы применять к уже существующим и будущим системам.