В Туве ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с

В республике также есть вероятность схода лавин

ТАСС, 25 мая. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях из-за сильного ветра местами до 20 м/с объявлено в Республике Тыва. Об этом сообщило в четверг Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Предупреждение об опасных и неблагоприятных погодных условиях: 25 мая в Республике Тыва местами ожидается сильный северо-западный ветер, порывы ночью 15-20 м/с, днем 15-17 м/с. <…> Также в республике лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют в центральных районах Тувы днем плюс 15 градусов, ночью плюс 3 градуса, без осадков.

По данным регионального главка МЧС, в республике до 27 мая возможны заморозки до минус 5 градусов. При сильном ветре спасатели рекомендует ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, на улицах населенных пунктов соблюдать осторожность, обходить рекламные конструкции, крупные деревья, строящиеся здания, не парковать вблизи них автомобили.

В Туве действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую траву и мусор.