25 мая, 03:02

В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 24 градусов

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза и температура воздуха до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 22-24 градуса тепла, в ночь на пятницу - до плюс 10 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 20 - плюс 25 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов. 

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