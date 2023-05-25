Арктический институт культуры и "Сахафильм" запускают новую образовательную программу

Она получила название "Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества"

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Арктический государственный институт культуры и искусств запускает со следующего учебного года новую образовательную программу "Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества". Об этом сообщила ТАСС в четверг ректор вуза Саргылана Игнатьева на полях форума "Российская креативная неделя - Дальний Восток" во Владивостоке.

"Мы будем готовить новую плеяду квалифицированных специалистов в области аудиовизуального контента, которые будут способны создать уникальную, образцовую кинопродукцию. Основная образовательная программа (бакалавриат) ориентирована на талантливых и креативных выпускников школ и учреждений среднего профессионального образования, причем не только из Якутии, но и других регионов страны", - сказала Игнатьева, добавив, что также планируется запуск программы дополнительного образования с Московской школой кино.

Мастером курса по программе выступит Сардана Саввина - директор компании "Сахафильм", успешный продюсер, лауреат различных наград. Учебный план программы составлен с учетом современных требований к кинопроизводству и включает такие дисциплины, как продюсирование аудиовизуального контента, операторское искусство, сценарное мастерство, режиссура, медиаконтент, юридические аспекты в кинопроизводстве, постпродакшн и другие.

Программа реализуется в сетевой форме совместно с кинокомпанией "Сахафильм" - ведущим кинопроизводителем Сибири и Дальнего Востока в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

АГИКИ в 2022 году получил грант госпрограммы "Приоритет-2030", цель которой - к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Программа охватывает 128 университетов, 48 из них являются получателями специальной части гранта.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно с рабочей программой на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.