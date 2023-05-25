На Алтае объем помощи участникам СВО в 2022 году составил 1,2 млрд рублей

БАРНАУЛ, 25 мая, /ТАСС/. Общий объем материальной помощи участникам специальной военной операции и их семьям в Алтайском крае в 2022 году составил 1,2 млрд рублей, в регионе действует более 30 мер поддержки. Об этом сообщил в четверг губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем отчете на сессии регионального Заксобрания.

"Общая задача сегодня - помочь нашим землякам. За последний год мы обеспечили адресное сопровождение каждой семьи участников спецоперации. Это значит, что социальные службы, волонтеры постоянно находятся с ними на личном контакте. По запросам оказывают необходимую помощь и поддержку. В кризисных центрах лично и через онлайн-кабинеты открыты все возможности получить психологическую, правовую помощь. Это очень востребовано. <…> Общий объем материальной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей за прошедший год только за счет средств краевого бюджета составил почти 1,2 млрд рублей. Хотя речь не про суммы, а речь про народную поддержку и нашу сплоченность", - сказал он.

Сейчас в регионе действует более 30 различных мер поддержки. За 2020 год удалось решить две тысячи обращений граждан. Для семей военнослужащих действуют такие льготы как освобождение от оплаты за детский сад, обеспечение бесплатным горячим питанием в школах, колледжах и техникумах.

В зону СВО отправляют лекарства, автомобили, специальное оборудование и технику. Поддержка оказывается не только властями региона, но и многими волонтерами и благотворительными организациями. В кризисных центрах каждый член семьи участников спецоперации имеет возможность получить психологическую и правовую помощь. Сами же военнослужащие получают медицинскую помощь в госпиталях. Мобилизованные и добровольцы - в краевых больницах.

"Одна из задач на этот год - усилить работу центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, который определен основным координатором адресной и реабилитационной помощи. Я уже дал поручение дооснастить центр необходимым оборудованием, увеличить штат сотрудников", - добавил Томенко.