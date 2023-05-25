В Екатеринбурге на 300-летии города ожидают гостей из Китая, Белоруссии и Киргизии

Основные праздничные мероприятия пройдут в августе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга ожидают, что на празднование 300-летия города прибудут делегации из Белоруссии, Китая, Киргизии и Узбекистана. Об этом сообщил ТАСС в четверг начальник управления культуры администрации города Илья Марков.

"Я думаю, что все дружественные страны, с которыми у нас поддерживаются дипломатические отношения, будут так или иначе вовлечены в празднование [300-летия Екатеринбурга], по крайней мере, мы бы этого хотели. Точно знаю, что приедет делегация из Китая. Точно знаю, что приедет несколько делегаций из близлежащего зарубежья <…> - Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, с ними тоже ведутся переговоры по разным направлениям, по разным ведомствам", - сказал он.

Также Марков добавил, что планируется совместный проект Свердловской филармонии и Китая с участием национальных танцевальных коллективов.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные праздничные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.