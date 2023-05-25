Вуз Якутии запустит образовательную программу "Урбанистика и развитие территорий"

Проект будет реализован в рамках программы "Приоритет-2030"

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ) запустит в сентябре образовательную программу "Урбанистика и развитие территорий" и подготовит порядка 40 специалистов для реализации мастер-планов городов и поселений Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщила ректор вуза Саргылана Игнатьева на полях форума "Российская креативная неделя" во Владивостоке.

"В сентябре этого года запускаем образовательную программу "Урбанистика и развитие территорий" для архитекторов, урбанистов, специалистов в области градостроительства. Уже в середине 2024 года намечен первый выпуск программы. В рамках учебы будут решены реальные кейсы для помощи муниципалитетам с привлечением ведущих экспертов и опыта разных регионов", - сказала Игнатьева, уточнив, что проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Планируется обучить 20 урбанистов для Якутии и еще 20 - для других регионов Дальнего Востока. "Тема арктической урбанистики в АГИКИ может объединить управленцев, жителей региона и предпринимателей, архитекторов и инженеров, дизайнеров через современную креативную экономику. Мы надеемся на поддержку со стороны Корпорации развития Дальнего Востока, других регионов ДФО с точки зрения направления представителей городов и районов для обучения на эту программу, особенно городов - участников программы "Новый облик городов Дальнего Востока", - добавила ректор.

Президент РФ Владимир Путин в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением свыше 50 тыс. человек. В эту программу вошли более 20 городов, в том числе уже разработаны мастер-планы Якутска, Нерюнгри. Отдельно по инициативе компании "Алроса" разработан мастер-план города Мирный.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно с рабочей программой на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.