Власти Алтайского края направят 1,5 млрд рублей на привлечение врачей и медперсонала

Как уточнил губернатор Виктор Томенко, региону требуются минимум 2 тыс. врачей высшей и первой категорий, а также около 3 тыс. медработников среднего звена

25 мая. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей на доплаты молодым специалистам и опытным врачам-наставникам для привлечения медицинских кадров направят власти Алтайского края, где остро стоит проблема дефицита кадров в здравоохранении. Об этом сообщил губернатор края Виктор Томенко в своем отчете перед депутатами на сессии краевого Законодательного собрания в четверг.

Он уточнил, что краю требуется минимум 2 тыс. врачей высшей и первой категорий и примерно 3 тыс. медработников среднего звена.

"В Алтайском крае нами совместно было принято решение о выделении дополнительных средств на привлечение и закрепление кадров в медицинских учреждениях. В рамках регионального проекта за три года мы направим около 1,5 млрд рублей. Доплаты получат молодые специалисты, которые только начали свой трудовой путь, и опытные врачи-наставники", - сказал Томенко.

Он добавил, что также с 1 июля доплаты начнут получать специалисты пенсионного возраста. "С 1 июля планируем начать каждый месяц доплачивать врачам старшего возраста по 9 тыс. рублей, а фельдшерам, медсестрам - по шесть", - уточнил губернатор.

Также принято решение о выделении средств на специальные социальные выплаты сельским медикам, которые не вошли в федеральный проект. Таким образом, почти 400 млн рублей выплачено врачам с начала года в качестве федеральной и региональной ежемесячных доплат.

По словам губернатора, за последние пять лет в строительство и ремонт учреждений здравоохранения в регионе вложено 17 млрд рублей, капитально отремонтированы 882 объекта и 90 построены с нуля. До конца года откроются новое здание поликлиники в Барнауле, к которой прикреплены больше 150 тысяч человек, и поликлиника в селе Ребриха. Также есть необходимость в строительстве нового современного краевого офтальмологического центра стоимостью около 1 млрд рублей. Вложены средства в обновление оборудования в больницах - порядка 12 млрд рублей за несколько лет. В 2023 году планируется закупить сложное рентгенологическое оборудование на сумму больше полумиллиарда рублей. Также за последние пять лет существенно увеличилось количество автомобилей скорой помощи - вместо 26 машин в 2017 году сейчас ежедневно выезжают на вызовы порядка двухсот. Также водителям скорых ввели дополнительную региональную доплату - по 5 тыс. рублей в месяц.