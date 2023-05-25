Куренков намерен поднять престиж службы в МЧС России

Глава ведомства отметил, что в этом вопросе "не обойтись без обеспечения социальной защищенности личного состава"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков поставил себе задачу вернуть сотрудникам гордость за службу в министерстве. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, в командировках он проводит встречи с сотрудниками без присутствия их руководителей. "Личный состав МЧС - люди в погонах. Погоны ко многому обязывают, дисциплинируют и возлагают ответственность. Встречаясь с личным составом, хочу пообщаться доверительно, как говорится, "без галстуков". Каждую встречу я начинаю словами: "Я поставил себе задачу дать надежду, вернуть гордость". Это действительно моя основная цель", - сказал он.

По словам министра, часто сотрудники задают вопросы, касающиеся заработной платы и материально-технического обеспечения. Куренков добавил, что каждый такой вопрос рассматривается отдельно.

"Первое - поднять престиж профессии пожарного и спасателя. Здесь не обойтись без обеспечения социальной защищенности личного состава", - отметил Куренков. Второй своей целью министр назвал совершенствование и обновление техники и экипировки пожарных и спасателей.

Александр Куренков был назначен на должность главы МЧС РФ год назад, 25 мая 2022 года. Ранее он проходил службу в ФСБ и ФСО, а затем - в Росгвардии. Он стал четвертым за все время министром по чрезвычайным ситуациям, официально возглавив министерство после трагической гибели на Арктических учениях в Норильске Евгения Зиничева.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.