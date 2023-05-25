Ведущие вузы Восточной Сибири планируют увеличить набор студентов из Азии

При этом в Иркутском национальном исследовательском техническом университете также ожидают роста количества обучающихся из Африки

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Два ведущих вуза Восточной Сибири - Иркутский государственный университет (ИГУ) и Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) - планируют в 2023 году увеличить набор студентов из стран Азии. В ИРНИТУ также готовы увеличить набор студентов из Африки, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза.

"В связи с увеличением общего количества квот в 2023 году ИРНИТУ ожидает рост числа студентов-квотников из стран СНГ ориентировочно на 20-30%. Наиболее перспективными рынками экспорта образования для ИРНИТУ являются африканские страны (Нигерия, Египет, Эфиопия), Центральная Азия (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан), а также Юго-Восточная Азия (Индонезия). Ожидаемый рост количества студентов из этих стран - ориентировочно 20-30%", - сказали в пресс-службе вуза.

Сейчас в ИРНИТУ на всех формах подготовки обучается 488 студентов из стран СНГ, 136 - из африканских стран, 25 - из Индонезии.

В пресс-службе ИГУ ТАСС сообщили, что в вузе в настоящее время учатся 111 студентов из стран Центральной Азии. Университет планирует увеличивать набор, однако предполагаемый рост в вузе не уточнили.

16 мая замминистра МИД России Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия в 2023 году увеличит количество квот для студентов из стран Центральной Азии: для граждан Казахстана - на 200 мест, Киргизии - на 200, Узбекистана - на 50 мест, Таджикистана - на 152 места. Он отметил, что сейчас в России учатся порядка 185 тыс. студентов из стран Центральной Азии, причем около 68 тыс. из них - на бюджетной основе.

Галузин также сообщил, что в Киргизии, Узбекистане и Туркменистане планируется открыть филиалы российских вузов дополнительно к уже работающим в Центральной Азии 25 филиалам.