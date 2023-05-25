МЧС предложило использовать любые подземные пространства для укрытия населения

Глава ведомства Александр Куренков назвал эвакуацию наиболее эффективным способом защиты

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МЧС России прорабатывает правовые механизмы для использования любых подземных пространств для укрытия населения при военных конфликтах. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава министерства Александр Куренков.

"При координации МЧС России в приграничных субъектах были приняты срочные меры и организована работа по приведению в готовность заглубленных помещений к укрытию населения. И мы прорабатываем нормативные правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах", - сказал он.

По его словам, в настоящее время большое внимание уделяется выполнению мероприятий по гражданской обороне на территории всей страны, а особенно на приграничных территориях.

При этом он назвал эвакуацию населения наиболее эффективным способом защиты. "Опыт проведения специальной военной операции подтвердил, что эвакуация является наиболее эффективным способом защиты населения при военных опасностях. Особого внимания требует организация экстренной эвакуации, а также решение вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения. В связи с этим МЧС России совместно с федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ подготовлена новая редакция порядка проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", - рассказал Куренков.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.