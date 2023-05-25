25 мая, 05:17

Число случаев кибермошенничества на Украине возросло на 60% с февраля 2022 года

Как сообщили в МВД страны, ведомство работает над созданием центра, который будет заниматься отработкой такого рода преступлений

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Количество преступлений на Украине, связанных с кибермошенничеством, увеличилось на 60% с февраля 2022 года. Об этом в четверг сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

"Что касается вообще кибермошенничества - это отдельная тема, с которой мы сталкиваемся. На сегодняшний день на 60% увеличилось количество [таких] преступлений по отношению к нашим гражданам. <...> Это сфера услуг, продаж, когда у вас пытаются выманить вашу карточку, реквизиты, чтобы с ними уже что-то сделать", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

По словам Клименко, украинское МВД работает над созданием центра, который будет заниматься отработкой такого рода преступлений. 

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