Опрос: Трампа на праймериз намерены поддержать вдвое больше республиканцев, чем Десантиса

Более половины республиканцев уверены, что экс-президент станет кандидатом в президенты от партии

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп остается наиболее популярным потенциальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, вдвое опережая главного конкурента - губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Трампа назвали наиболее предпочтительным кандидатом в президенты 53% респондентов, а Десантиса - 26%. Восемь из 10 опрошенных намерены поддержать одного из этих двух кандидатов, однако многие избиратели также открыты для рассмотрения других кандидатур, в том числе бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта или бывшего вице-президента Майка Пенса. В целом 73% сторонников партии удовлетворены текущим списком кандидатов.

При этом более половины республиканцев уверены, что Трамп станет кандидатом в президенты от партии. Такое мнение выразили 52% опрошенных. 35% респондентов считают подобный исход вероятным. При этом лишь 13% полагают, что Трампу не удастся одержать победу на праймериз.

Опрос был проведен с 17 по 20 мая среди 1 227 граждан США, являющихся членами Республиканской партии или ее сторонниками. Погрешность составила примерно 3,7 процентного пункта.

Трамп заявил об участии в президентской гонке в ноябре 2022 года. Десантис сообщил о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост 24 мая. Действующий президент США Джо Байден 25 апреля заявил, что будет добиваться переизбрания.