Благоустройство дворов в Москве началось в полном объеме

В этом году проведут работы по благоустройству более 1,6 тыс. дворовых территорий, все проекты разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства дворов во всех административных округах столицы. Об этом в четверг сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году проведем работы по благоустройству более 1,6 тыс. дворовых территорий, все проекты разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан. Чаще всего поступали просьбы улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить новые лавочки", - сказал он.

Заммэра уточнил, что во дворах отремонтируют асфальтовое покрытие дорожек и проездов, сделают удобные парковочные пространства. "Обновим детские и спортивные площадки, на них заменим оборудование и покрытие, поставим дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что важный заключительный этап благоустройства дворовых территорий - озеленение. В ходе работ приведут в порядок газоны, обустроят клумбы, там, где позволяет территория, дополнительно высадят деревья и кустарники. По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.

Также Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тыс., были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году работы по благоустройству и текущему ремонту, включая замену асфальта, были проведены в 2 593 дворах. Также специалисты благоустроили 200 территорий возле школ и детских садов.