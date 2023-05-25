Народный фронт с телеканалом "Соловьев Live" собрали более 25 млн рублей для бойцов СВО

Как отметил глава исполкома движения Михаил Кузнецов, на эти средства приобретут 17 дополнительных спецнаборов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Народный фронт в рамках суточного марафона с телеканалом "Соловьев Live" собрал 25 млн рублей для нужд военных подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Народного фронта.

Марафон начался в 08:00 мск 24 мая и завершился спустя сутки. В прошлом году в марафоне с "Соловьев Live" Народному фронту удалось собрать 67 млн рублей.

"За сутки удалось собрать 25 543 317 рублей. Это значит, что благодаря вашей поддержке мы приобретем и передадим подразделениям на линии боевого соприкосновения 17 дополнительных спецнаборов. Стоимость каждого, напомним, около 1,5 млн рублей", - сказал глава исполкома движения Михаил Кузнецов, комментарий которого приводит пресс-служба движения.

Купленное оборудование на передовую отвезет журналист Владимир Соловьев.