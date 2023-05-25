В Молдавии проходит пикет из-за законопроекта об отмене Дня Победы

Согласно документу, праздник планируется переименовать в День памяти павших во Второй мировой войне, а выходной день перенести на 8 мая

КИШИНЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Стихийный митинг проходит у здания парламента Молдавии в четверг после того, как накануне правящая Партия действия и солидарности зарегистрировала проект закона о переименовании Дня Победы и переносе выходного дня на 8 мая.

Участники протеста держат плакаты с лозунгами: "Мы потомки победителей", "9 мая - День Победы". Руководитель организации поисковиков Алексей Петрович принес к стенам законодательного органа каски красноармейцев. "Сегодня для того, чтобы побывать "у ступеней Рейхстага", не надо ездить в Берлин. Надо прийти в центр Кишинева и подойти к ступеням нашего парламента", - сказал Петрович собравшимися.

Ранее в Молдавии название праздника со скандалом уже меняли на День Победы и памяти павших героев за независимость Родины. Согласно законопроекту контролирующей парламент проевропейской партии, теперь праздник планируют переименовать в День памяти павших во Второй мировой войне. Выходной день с 9 мая перенесут на 8 мая. В пояснительной записке к документу указано, что "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной".

Инициативу уже осудила парламентская оппозиция. Партия социалистов Республики Молдова призвала объединиться и сохранить название и дату празднования. В партии обратили внимание, что в ходе избирательной кампании президент страны Майя Санду обещала не препятствовать празднованию Дня Победы.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей.