Мэрия Шахтерска развернула администрацию в 48 населенных пунктах ДНР

Городские власти ведут работу и в населенных пунктах недалеко от Артемовска

ТАСС, 25 мая. Власти города Шахтерска наладили работу администрации в 48 населенных пунктах ДНР, которые отнесены к их зоне ответственности. Об этом сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов.

"На данный момент уже 48 населенных пунктов - это села, поселки, в том числе и Соледар - находятся в зоне ответственности администрации города Шахтерска. Мы работаем в полной мере с теми людьми, которым по определенным причинам при возникновении сложностей, боевых действий нужно эвакуироваться <...>, или те населенные пункты, куда мы можем зайти сейчас, где это более-менее безопасно", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Шатов отметил, что власти Шахтерска ведут работу и в населенных пунктах недалеко от Артемовска (украинское название - Бахмут) - поселках Новолуганское, Луганское, Красный Пахарь.

В среду Шатов сообщил ТАСС, что власти ДНР внесут Артемовск в зону ответственности администрации Шахтерска, так же поступят и с городами Часов Яр и Северск после их освобождения.