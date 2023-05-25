Инспекторы ЦОМП будут работать в районе закрытых станций серой ветки метро 27-28 мая

Они ответят на вопросы об альтернативных маршрутах, сопроводят в пределах станций, подскажут, где находится ближайшая остановка, а также объяснят, как найти нужный автобус

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) выйдут на дежурство во время закрытия участка Серпуховской-Тимирязевской линии Московского метрополитена между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" 27 и 28 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Пассажирам будут помогать больше 60 инспекторов. Они ответят на вопросы об альтернативных маршрутах; сопроводят в пределах станций; подскажут, где находится ближайшая остановка, а также объяснят, как найти нужный автобус", - сказал Ликсутов.

Заказать сопровождение ЦОМП по маршруту можно на сайте mosmetro.ru. Время работы службы - с 05:30 до 01:00.

"Мы ремонтируем станции "Менделеевская", "Цветной бульвар" и "Чеховская": покрасим почти 6 тыс. кв. м поверхностей на потолках и стенах, заменим 50 элементов освещения, очистим путевые стены, заменим больше 500 ламп, уберем 60 кв. м кабеля за стены. Также обновляем светодиоды в навигации, ремонтируем лавочки на платформах, ремонтируем и выправляем пути - заменим больше 360 м рельсов и 60 шпал. Станции станут гораздо комфортнее, светлее и красивее", - заверили в департаменте транспорта.

Там объяснили, что ограничения в движении необходимы для выполнения большого объема работ в короткие сроки. "Ремонт пройдет быстрее примерно в восемь раз по сравнению с работами только по ночам", - подчеркнули в департаменте.

Всего в течение мая и летних месяцев будут отремонтированы около 20 центральных станций Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий. "Многие из этих станций работают уже десятки лет. Ограничения будут кратковременными и не доставят много неудобств пассажирам, поскольку большинство станций - пересадочные, а прекращение движения поездов проходит исключительно в выходные и в сезон отпусков, когда пассажиров в транспорте меньше", - заключили в департаменте транспорта.