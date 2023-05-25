На Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно уехавших из страны

Как сообщили в МВД страны, сейчас изучается международный опыт в этом вопросе

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Украинские власти готовят законопроект о наказании украинцев, незаконно уехавших из страны во время военных действий. Об этом в четверг в интервью агентству РБК-Украина сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время военных действий. Имею в виду тех, кто нелегально покинул страну", - сказал он, добавив, что сейчас не предусмотрено наказания для тех, кто незаконно пересек границу и впоследствии вернулся.

По словам Клименко, это будет совместная инициатива кабинета министров и депутатов Верховной рады. "Я думаю, это будет закон", - сказал министр. Он отметил, что сейчас изучается международный опыт в этом вопросе. "Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу", - добавил министр.

В настоящее время на Украине действует военное положение, выезд мужчин от 18 до 60 лет за рубеж запрещен. Однако есть исключения, причем перечень тех, кто имеет право на выезд, достаточно велик. Это, в частности, мужчины с инвалидностью, многодетные родители, волонтеры, моряки, спортсмены, деятели культуры, депутаты, министры. При этом достаточно часто украинские силовики и СМИ сообщают о раскрытии очередных схем нелегального выезда за границу.