Володин попросил Мишустина проработать вопрос о льготном поступлении в вузы участников СВО

Спикер Госдумы также предложил законодательно определить льготные условия при приеме на обучение в медвузы для детей медработников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение проработать инициативы о льготном поступлении в вузы участников СВО и приеме без экзаменов в медицинские вузы детей врачей, погибших от ковида. Об этом в четверг сообщила пресс-служба палаты.

В письме Володин отмечает, что на заседании Госдумы 17 мая все фракции и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова "сформировали единую позицию - предлагается законодательно определить льготные условия для участников специальной военной операции при поступлении в высшие учебные заведения и переходе с платной формы обучения на бюджетную форму обучения". "Также предлагается законодательно определить льготные условия при приеме на обучение (без вступительных испытаний) для детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, если они выбирают специальность в области здравоохранения", - добавил спикер.

"С учетом социальной значимости этих вопросов и консолидированной позиции депутатов Государственной думы прошу вас дать поручение о проработке данных инициатив", - обратился Володин к Мишустину. Профильным комитетам Госдумы поручено принять активное участие в этой работе.