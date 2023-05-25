Москалькова заключила соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой им. Ельцина

Оно, в частности, предусматривает проведение совместной просветительской деятельности по вопросам прав и свобод человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Соглашение об установлении партнерских отношений в области правового просвещения подписано в четверг между уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и генеральным директором Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Юрием Носовым, сообщает корреспондент ТАСС.

Документ подписан в рамках Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, который проходит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, впервые в нем принимают участие представители новых регионов России.

Соглашение предусматривает проведение совместной просветительской деятельности по вопросам прав и свобод человека, организацию тематических форумов, круглых столов, книжных выставок. Кроме того, библиотечные системы сторон будут пополняться изданиями и специальной литературой, предусматривается совместная экспертно-аналитическая и научно-исследовательская работа.

В фонде Президентской библиотеки имени Ельцина насчитывается более 1 млн единиц хранения, представлены авторефераты диссертаций, посвященные институту омбудсмена в России.