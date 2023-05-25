25 мая, 07:50

Azur Air запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду

Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 757-200

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air с 26 мая запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Хургаду. Об этом сообщает пресс-служба российского аэропорта.

"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова авиакомпания Azur Air приступает к выполнению рейсов в Хургаду", - говорится в сообщении.

Первый рейс запланирован на 26 мая, далее один раз в 10 дней. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 757-200.

Хургада станет вторым городом Египта с вылетом из Нижнего Новгорода. Сейчас также один раз в 10 дней авиакомпания выполняет рейсы в Шарм-эш-Шейх. Полеты по этим направлениям доступны в составе пакетных туров. 

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