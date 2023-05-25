Проект по трудоустройству участников СВО в органы госвласти запустят на Ставрополье

Кадровый проект должен помочь участникам специальной военной операции определиться с карьерными планами

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья запустят в 2023 году кадровый проект "Защитники" для трудоустройства участников специальной военной операции (СВО) в органы государственной власти. Об этом сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров во время ежегодного отчета о социально-экономическом положении края.

"Надо предусмотреть и создание удобных условий для трудоустройства участников спецоперации. В том числе и на государственную и муниципальную службу. <…> Есть предложение назвать этот единый кадровый проект "Защитники" и определить срок его действия до 2028 года. Поручаю разработать и внести на утверждение краевого правительства всю необходимую документацию до 15 августа этого года", - сказал он.

Кадровый проект должен помочь участникам специальной военной операции определиться с карьерными планами. "В его рамках будем проводить оценку потенциала и направление возможной карьеры любого ветерана СВО, который планирует приложить свои силы и энергию в управленческой и общественной сферах. Будем помогать в повышении квалификации до необходимого уровня", - отметил Владимиров.

Глава региона поручил краевому правительству и парламентариям Ставрополья подготовить нормативную базу по созданию системы льгот и квотирования для военнослужащих. Региональному отделению партии "Единая Россия" он предложил создать партийный проект для привлечения ветеранов спецоперации к участию в выборах всех уровней.