ВЦИОМ: большинство россиян считают, что ЕГЭ позволяет абитуриентам поступать в любые вузы

По результатам опроса, 28% респондентов обучаются в вузе не в том регионе, где окончили школу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более половины (59%) россиян согласны тем, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) обеспечивает абитуриентов из разных регионов РФ одинаковыми возможностями поступления в любые вузы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы на сайте центра в четверг.

"Большая часть самих выпускников согласны, что ЕГЭ справляется со своей главной задачей - обеспечением абитуриентам из разных регионов России равных возможностей поступления в любые высшие учебные заведения страны (59%). Это мнение чаще разделяют обучающиеся в сфере математических, естественных и технических наук (по 62%) и те, кто обучается в "желаемом" вузе (куда хотелось поступить) - 64%", - говорится в тексте опроса.

Отмечается, что треть опрошенных (36%) сомневаются, что ЕГЭ предоставляет равные возможности поступления в престижные вузы для всех абитуриентов.

Согласно результатам опроса, более четверти опрошенных (28%) обучаются в вузе не в том регионе, где окончили школу, из них 92% указали, что причиной смены региона является поступление в вуз.

Кроме того, 65% недавних выпускников благодаря ЕГЭ смогли поступить именно в тот вуз, где они изначально хотели учиться, еще 21% поступили в "запасной" вариант института, а 9% - в "вынужденный".

Всероссийский интернет-опрос студентов 1-3 курсов был проведен совместно с Российским союзом молодежи (РСМ) 4-15 апреля текущего года. В нем приняли участие 1 332 студента.