В школы вернут серебряные медали

Это произойдет с начала учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Серебряные медали вернут в российские школы с 2023/2024 учебного года, сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали", - сказал он на пресс-конференции.

Серебряная медаль - вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней школе.

На федеральном уровне в России с 2014 года серебряная медаль не вручается, однако регионам дано право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся, в том числе и серебряные медали регионального уровня, и награждать ими выпускников.