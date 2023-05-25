Во Всероссийском инвестиционном сабантуе в Башкирии примут участие более 1,2 тыс. человек

Форум пройдет с 25 по 27 мая

СИБАЙ /Башкирия/, 25 мая. /ТАСС/. Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" открылся в четверг в городе Сибае Республики Башкортостан. Заявки на участие в нем подали более 1,2 тыс. человек, передает корреспондент ТАСС.

"Совместно с центром управления республикой мы проводим опросы и делаем аналитику, узнаем общественное мнение: насколько предпринительский климат комфортный, насколько [бизнес] знает о мерах поддержки. <...> Важными является и вопросы, связанные с либерализацией инвестиционного законодательства, и республика этим активно занимается. На площадках форума мы, конечно, будем говорить об этом очень много", - сказал на открытии форума министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.

Форум пройдет с 25 по 27 мая. В рамках деловой программы состоятся более 20 сессий, в ходе которых предприниматели, представители властей и эксперты поделятся опытом инвестиционной деятельности и обсудят методы формирования комфортного бизнес-климата в РФ и меры господдержки.

Кроме того, свои кейсы представят эксперты из Узбекистана, Казахстана и регионов России, уточнили организаторы.

Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии. На форуме также состоится дискуссионный клуб, на котором бизнес-шерифы, работающие в муниципалитетах Башкортостана, обсудят безопасность бизнеса и защиту инвестиций, либерализацию мер господдержки, инвестиции в развитие территорий и другое.